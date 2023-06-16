Mülkiyeli öğrencilerden İnek Bayramı protestosu: 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin gelenekselleşen İnek Bayramı, üniversite idaresi ve gerici öğrenci topluluklarının baskısı ve tehditleri ile iptal edilmek istenmişti. Okul öğrencileri, inek bayramının iptal edilmesine karşı protesto gerçekleştirdi.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Takvimi'ne göre 11-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan İnek Bayramı, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle 15-16 Haziran tarihine ertelenmişti.

Ancak fakülte yönetimi "akademik takvimde yer alan tarihin geçtiği" bahanesiyle yaklaşık 100 yıldır Mülkiyeli öğrenciler tarafından düzenlenmekte olan bayrama izin verilmeyeceğini bildirmişti. Söz konusu kararın ardından etkinliğin bileşenleri ve fakülte yönetimi arasında konuya dair görüşmeler gerçekleştirilmişti. Yönetim, gerçekleştirilen görüşmelerde öğrencilerin güvenliğini alamayacağını öne sürmüş ve İnek Bayramı'nın yapılması halinde kampüse polis sokma tehdidinde bulunmuştu.

'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'

Okul öğrencileri, ertelenen tarihe göre İnek Bayramı'na denk gelen bugün, kampüs içinde protesto düzenledi.

Protesto öncesinde Cebeci Yerleşkesi çevresine çevik kuvvet ekiplerinin yerleştirildiği görülürken, fakülte yönetimi ve okul içinde bulunan sivil polisler protestoya engel olmak istedi. Gözaltı yapılacağına ilişkin tehditlere karşı okul öğrencileri fakültenin girişinde protesto gerçekleştirdi.

Mülkiye Marşı'nı okuyan öğrenciler, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganı attı.

'Boyun eğmeyen Mülkiyeliler var, hâlâ... Daima olacak!'

Konuya ilişkin Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından yapılan açıklamada "Boyun eğmeyen Mülkiyeliler var, hâlâ... Daima olacak!" denildi.

TKG tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Boyun eğmeyen Mülkiyeliler var, hâlâ... Daima olacak!

Mülkiye öğrencilerinin geleneksel İnek Bayramı okul yönetimi tarafından yasaklanmaya çalışıldı.

Yobazlığa ve zorbalığa boyun eğmeyen öğrenciler olarak ülkemize de okulumuz Mülkiye'ye de sahip çıkmak için bir aradaydık."