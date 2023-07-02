Muhtarlık, 'dinen uygun değil' diyerek kadın ile erkeğin birlikte eğlenmesini yasakladı

Bursa Büyükorhan’a bağlı Karaağız Mahallesi’nde skandal bir karara imza atıldı. Köyün muhtarlığınıın ve Yardımlaşma Derneğinin, düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini, ‘dinen uygun değil’ diyerek yasakladığı iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, söz konusu iddiaların odağındaki Karaağız Mahallesi Muhtarı Arif Yılmaz, “Düğünlerde ve kınalarda yabancı yerlerden gelen insanlar olduğu için kadınlar rahatsız oluyor. Buna engel olabilmek için köy heyetiyle birlikte böyle bir karar aldık. Düğünlerde yalnızca kadınların eğlenmesi için 2 saatlik bir süre ayrılacak” dedi.

Dilekçede yer alan ‘dinen uygun değildir’ kısmına ilişkin de konuşan Yılmaz, “Ben dinen eşimin ve kızımın yabancı erkeklerle aynı yerde oyun oynamasını uygun görmüyorum. Kadınların rahatsız olduğu birçok olay yaşadık. Bu nedenle böyle bir karar aldık” dedi.