Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ziyaretler sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nu bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ziyarette etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ziyareti, Twitter hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız."

Aralık ayında silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etmişti.