Fatih Erbakan'ı ikna eden isim belli oldu

Yeniden Refah Partisi'nin dün ittifak kararını son anda değiştirmesi ve Cumhur İttifakı'na katılması sonrası tartışmalar sürüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, önceki gün temel atma törenleri için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle birlikte Kahramanmaraş’ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu sırada Fatih Erbakan’ı iki kez telefonla aradı ve ikna çalışması yürüttü.

Diğer taraftan parti kurmayları arasındaki görüşmeler de sürdü.

Dün de devam eden uzlaşı arayışlarının ardından YRP’nin Cumhur İttifakı’na katılım kararı kesinleşti ve ittifak protokolü, son saatte YSK’ye teslim edildi.