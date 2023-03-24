Aksoy Araştırma: Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi nedeniyle yapılan kamuoyu araştırmaları sürüyor.

Son olarak Aksoy Araştırma'nın Türkiye Monitörü 2023 Yılı 12. hafta araştırmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 26 ilde 1537 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bir seçimde kime oy verecekleri soruldu.

Kararsızlar da dağıtıldığında Kılıçdaroğlu'nun yüzde 56,8’lik desteğe ulaştığı Erdoğan’a desteğin ise yüzde 43,2 seviyesinde kaldığı görüldü.

Aynı şirketin bir önceki anketinde Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 11,2 puan önündeydi.

MHP baraj altında

Araştırma sonuçlarına göre 2023 yılı Mart ayının ilk haftasından bu yana geçen sürede AKP'nin oyunda yüzde 1’lik artış olduğu görüldü. MHP ise yüzde 6,9 ise baraj altında kaldı.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsin?" sorunda kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 31,9

CHP: Yüzde 27,8

İYİP: Yüzde 11,4

HDP: Yüzde 10,3

MHP: Yüzde 6,9

Saadet Partisi: Yüzde 0,8

Deva Partisi: Yüzde 0,6

Gelecek Partisi: Yüzde 0,6

Diğer: Yüzde 9,7