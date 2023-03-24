AKP'ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamıyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın son anketine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda kazanamıyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 13-18 Mart tarihleri arasında yapılan Optimar anketinin sonuçlarını bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi'nin aktardığına göre Optimar’ın anketinde Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan iki puan önde görülüyor.

Adayların oy oranı şöyle:

Tayyip Erdoğan yüzde 47,4

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,3

Muharrem İnce yüzde 6,5

Sinan Oğan yüzde 0.7

Bu tabloya göre, Erdoğan ilk turda seçilemiyor, İnce’nin adaylıktan çekilmesi halinde ise ilk turda Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali yüksek görülüyor.