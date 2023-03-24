AKP'ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamıyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın son anketine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda kazanamıyor.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 13-18 Mart tarihleri arasında yapılan Optimar anketinin sonuçlarını bugünkü köşesine taşıdı.
Selvi'nin aktardığına göre Optimar’ın anketinde Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan iki puan önde görülüyor.
Adayların oy oranı şöyle:
- Tayyip Erdoğan yüzde 47,4
- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,3
- Muharrem İnce yüzde 6,5
- Sinan Oğan yüzde 0.7
Bu tabloya göre, Erdoğan ilk turda seçilemiyor, İnce’nin adaylıktan çekilmesi halinde ise ilk turda Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali yüksek görülüyor.