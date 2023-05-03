Mühimmat üretimini artırmayı planlıyorlar: AB savaşa mı hazırlanıyor?

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde askeri mühimmat üretimini artırmak için firmalara 500 milyon avro mali destek vermeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, savaşla birlikte Ukrayna'ya gönderilen mühimmat nedeniyle azalan cephane stoklarını takviye etmek için hazırlanan Mühimmat Üretimini Destekleme Yasa teklifini Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya önemli miktarda mühimmat sağladığını anımsatan Breton, özellikle Ukrayna'ya top mermisi göndermenin önemli olduğunu söyledi.

'Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için savunma sanayisine ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacak'

Breton, Avrupa'nın azalan stoklarını telafi etmesi için mühimmat üretimini artırması gerektiğine dikkati çekerek, "Ukrayna ve kendi güvenliğimiz için savunma sanayimizin gelişimini AB mali kaynaklarıyla doğrudan desteklemek istiyoruz" dedi.

Avrupa'da silah sanayisinin önemli miktarda üretim kapasitesinin bulunduğunu belirten Breton, ancak bunun halihazırda Ukrayna ve üye ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak ölçekte olmadığını anlattı. Breton, "Mühimmat Üretimini Destekleme Yasası, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için savunma sanayisine ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacak" diye konuştu.

Yasa teklifine göre, AB'nin silah sanayisi alanında üretim kapasitesinin güçlendirilmesi için bir mali araç kurulacak. Bu çerçevede, cephane üreticilerine AB bütçesinden 500 milyon avro finansman sağlanacak. Böylece, AB, mühimmat ve füze üretimini artıracak yatırımlar için Avrupa'daki silah firmalarına teşvikler verecek.

AB Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi vermeyi planlıyor

Ayrıca, üye ülkeler uyum veya ekonomik kurtarma fonlarının bir kısmını silahlanma projelerine yöneltebilecek. Mühimmat tedarik zincirlerindeki sıkışıklıkları yakından takip etmek üzere bir mekanizma geliştirilecek.

Teklif, AB'nin Ukrayna'ya özellikle 155 milimetrelik top mermileri gönderme çalışmalarının bir parçasını ortaya koyuyor. AB, Ukrayna'ya 1 yıl içinde 1 milyon top mermisi vermeyi planlıyor. Bu kapsamda AB, üye ülkelerin stoklarından Ukrayna'ya gönderecekleri mühimmatın bedelini karşılamak için 1 milyar avro kaynak ayırmıştı.

AB ayrıca mühimmatların ortak tedariki için de ilave 1 milyar avro kaynak sağlamayı taahhüt etmişti.

Rusya-Ukrayna savaşı tabloyu değiştirdi

Avrupa'daki silah firmaları, uzun yıllar boyunca düşük miktarda sipariş aldıkları için mühimmat üretimini azaltmıştı. Savaşla birlikte AB ülkeleri özellikle Ukrayna'ya önemli miktarda cephane ve mühimmat yollamaya başlamıştı.

Bu aşamada Avrupa'daki silah firmaları artan mühimmat talebini karşılamakta zorlanıyor.

Firmalar, mevcut savaş durumunda ortaya çıkan yüksek mühimmat talebinin yakın zamanda ortadan kalkabileceği endişesiyle üretimi artıracak ciddi yeni yatırımlardan çekiniyor.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.