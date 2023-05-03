Rusya: Ukrayna Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulundu

Rusya Devlet Başkanlığı, Ukrayna ordusunun dün gece Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de konutu olan Kremlin Sarayı’na insansız hava araçları ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada İHA'ların etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada 2 İHA'nın gece saatlerinde Kremlin'e saldırı girişiminin Rusya ordusunun ve özel servislerinin zamanında aldığı tedbirler sayesinde önlendiği ve İHA'ların etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada düşürülen İHA'ların Kremlin bölgesinde maddi hasara ya da can kaybına yol açmadığı belirtildi.

TASS'ın aktardığına göre açıklamada Putin'in saldırı girişiminde yara almadığı ve olağan çalışmasına devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada Rusya'nın saldırı girişimine misilleme hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Zafer Günü öncesinde Putin'e yönelik bir girişim

Açıklamada "Bu eylemleri, yabancı konukların da katılmasının planlandığı 9 Mayıs geçit töreni olan Zafer Günü arifesinde gerçekleştirilen planlı bir terör eylemi ve Putin'e yönelik bir girişim olarak görüyoruz" denildi.

Saldırı girişiminde kullanılan İHA'ların nereden havalandırıldığına ve tipine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Putin'in güvenliğinden sorumlu olan Rusya Federal Güvenlik Servisi henüz olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin önceki saatlerde kentte drone yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Peskov: Putin saldırı girişimde Kremlin Sarayı'nda değildi

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü Peskov, saldırı girişimi sırasında Putin’in Kremlin Sarayı’nda olmadığını söyledi ve Devlet Başkanı’nın bugün de Moskova’nın hemen dışındaki Novo-Ogarevo konutunda çalışmalarını sürdürdüğünü ekledi.

Peskov Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti.