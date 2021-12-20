Muharrem Sarıkaya istifa etti

Habertürk yazarı ve Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa etti.
Sarıkaya'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu yayın sırasında İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
Habertürk Muharrem Sarıkaya'nın istifasını şu ifadelerle duyurdu:
"Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı."