TKP'den emekçinin tokatlanmasını izleyen Fatma Şahin'e tepki

Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk ettiği 17 Aralık 2021 tarihli programda bir set emekçisine tokat atması büyük tepki çekmişti.

Sarıkaya bir özür açıklaması yayınlasa da olay kolay unutulacağa benzemiyor. Sarıkaya kadar, karşısında olan biteni izlemekle yetinen, karşısında tüm bunlar yaşanırken icraatlarıyla övünmeyi sürdüren Fatma Şahin'e de tepki büyük.

Türkiye Komünist Partisi Gaziantep İl Örgütü yayınladığı bir açıklamada "Fatma Şahin'in tüm olanlar karşısında hiçbir şey olmamış gibi davranması insanlara karşı herhangi bir vicdani güdüsünün bulunmadığını, emekçilere karşı şiddet uygulanmasını adeta normal değerlendirildiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

2019 yerel seçimlerinden önce bir AKP'li vekilin Fatma Şahin'e vatandaşları göstererek "Bize öküzün trene baktığı gibi bakıyorlar" dediği, Şahin'in de güldüğü hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Fatma Şahin son olayda ise sadece saldırı anında değil, saldırı sonrasında da dakikalarca süren tuhaflıklara rağmen konuşma içeriğini bozmamış, herhangi bir şaşkınlık sergilememiş, tepki göstermemiş ve böylece sınıfsal tavrını bir kez daha ortaya koymuştur.

Antep'i piyasacı/gerici siyaset ve belediyecilik anlayışıyla yöneten AKP'li Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gazetecilik onur ve ahlakına sahip olmayan Muharrem Sarıkaya bu toplumun utancıdır.

Muharrem Sarıkaya'yı ve o tokadı normal bir durum gibi izleyip müdahale etmeyen Fatma Şahin'i şiddetle kınıyoruz.

Ne saldırıya uğrayan basın/set emekçisi kardeşimiz, ne de ülkemizdeki ağır enflasyon-hayat pahalılığı altında inim inim inletilen milyonlarca emekçi yalnızdır.

Basın emekçisine şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya meslekten men edilmelidir.

Ve bilmelerini isteriz: Patronların temsilcisi siyasi iktidara, patronların temsilcisi belediye başkanlarına, patronların temsilcisi gazetecilere en büyük tokadı emekçi halk atacak!"