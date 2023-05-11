Muharrem İnce'yle ilgili paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Muharrem İnce’nin sosyal medyada yaptığı, “45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz?” paylaşımı hatırlatıldı.

İnce’nin söz konusu paylaşımını ihbar kabul eden savcılık açıklamasında "Sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.