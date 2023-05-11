Kritik Muharrem İnce iddiası: ‘Adaylıktan çekilelim görüşü ağır basıyor'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmeyi gündemine aldığı iddia edildi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Sözcü TV’de Ebru Baki’nin sunduğu ‘Para Politika’ programında, Muharrem İnce cephesinden edindiği son bilgileri paylaştı.

Erkin, "Dün akşam Muharrem İnce ve 11 arkadaşı bir otelde toplandılar. Saat 23.00’e kadar süren bir görüş alışverişi yapıldı. 11 kişinin 8’i, 9’u, seçime üç gün kala ikinci tura kalamayacaklarını düşündükleri için ‘çekilelim’ yönünde bir değerlendirmeleri olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

Birgün'ün aktardığı habere göre, Erkin, Muharrem İnce’in bu görüşmeden sonra düşünme kararı aldığını öğrendiğini de kaydetti.

Muharrem İnce, bugün ise partisinin genel merkezinde genel başkan yardımları ile görüşecek ve daha sonra bir açıklama yapacak. İnce’nin saat 10.00 itibariyle partisinin genel merkezine geçtiği de bildirildi.