Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye davet

CHP' Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin geçirdiği rahatsızlık ve özel hayatıyla ilgili iddialara ilişkin konuştu.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır.

Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden…"