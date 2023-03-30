Muharrem İnce'ye anket şirketi yöneticisinden yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisinin en çok oyu AKP seçmeninden, en az oyu ise CHP seçmeninden aldığını iddia etmişti.

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, İnce'nin bu açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Kömürcü, "Araştırmalarımızın hiçbirinde böyle bir tablo yok. Son üç araştırmamıza baktığımda 14 Mayıs'ta AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin %0,2 ila 0,7'si cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda İnce'ye oy veririm diyor. Bu oran CHP seçmeninde %2'nin, İYİ Parti seçmeninde %9'un üzerinde" dedi.