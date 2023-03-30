Muharrem İnce kendi anket sonucunu açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında tv100 ekranlarında Ece Üner'in konuğu oldu.

İnce, Kılıçdaroğlu'ndan bir ittifak teklifi gelmediğini belirtirken, "Hayır öyle bir konuşma ve teklif olmadı. İttifaklar iki türlü kurulur. Birincisi menfaat, ikincisi ilke ittifakları. Ben ilkelerimizi söylüyorum. Çıkışta söyledim bir kısmını. Biz asla Atatürk'ü tartıştırmayacağız. Atatürk kırmızı çizgimizdir. Oy alacağız diye tarikatlara göz kırpamam. Laik ve bilimsel eğitim vazgeçilmezimizdir" dedi.

İnce partisinin oy oranına dair de iddialarda bulunurken, "Memleket Partisi'nin oyu yüzde 11, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 16-17 bandında. Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak. Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum" ifadesini kullandı.