Muharrem İnce'den tezkere açıklaması: Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimi gün mecliste kabul edilen 2 yıllık tezkereye yönelik "evet" oyu vermelerine dair konuştu.

İnce, "Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık. Arkadaşlarımız doğru yaptılar." dedi.

Trabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarının yanındayız. 'Ne işimiz var orada?' demiyoruz. 'Mavi Vatan konusundan geri adım atmamalıyız' diyoruz. Erdoğan'ın gemileri geri çektiğini söylüyorum. 'O gemileri geri çekmemeli' diyorum. 'Azerbaycan'a maalesef yardım ettik' demiyorum. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım Azerbaycan'a daha çok yardım edecektik." diye konuştu.

İnce, şöyle devam etti:

"Tezkere konusunda da batıdan bizi Yunanistan sıkıştırdı. Larissa, Girit, Dedeağaç limanları ve havalimanlarında Amerikalılarla birlikte bizi sıkıştırıyorlardı. Fransa'nın nükleer gücüyle bizi tehdit ediyorlar, güneyimizde de bir terör saldırısı yaşamamak için bu gerekliydi, ben bunun arkasındayım. Ne yaptığımı biliyorum. AKP benim umurumda bile değil. MHP, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ittifaklar umurumda değil. Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda. Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık. Arkadaşlarımız doğru yaptılar."

İlkeli siyaset yaptıklarını öne süren İnce, "Bugün 'evet' deyip yarın 'hayır' diyen, bugün 'hayır' deyip yarın 'evet' diyenlerden değiliz. Milletimizin, memleketimizin çıkarı için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tezkereye "evet" oyu kullanan Memleket Partisi'nin mecliste 3 milletvekili bulunuyor.