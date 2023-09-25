Muharrem İnce’den İYİP'ten İstanbul adaylığı iddiasına yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİP’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olacağına dair iddiayı reddetti.

Yerel seçimlere aylar kala İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir parti ile ittifak yapmayacaklarını belirtip "İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız" açıklamasında bulunmuştu. Eski CHP Milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Akşener’in bu sözleri üzerine yaptığı açıklamada, İYİP’in adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını söylemişti.

Bu iddia üzerine eski DSP Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Masum Türker, TV100 canlı yayınında, konuya ilişkin olarak Muharrem İnce’yi aradığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Ben Muharrem İnce’ye adaylık iddialarını sordum. Dedim ki ‘Sayın Mehmet Sevigen, Meral Akşener’in göstereceği sürpriz aday siz olabilirsiniz diye tahminde bulunmuş bir televizyon programında’. O da bana ‘Öyle bir konu yok’ yanıtını verdi.”

Gazeteci Şaban Sevinç de İnce ile görüştüğünü belirterek, iddianın gerçek dışı olduğunu söyledi. Sevinç, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İnce ile görüştüm… Muharrem İnce’nin, Ekrem İmamoğlu’na karşı İyi Parti İstanbul adayı olacağı iddiası gerçek dışı. Böyle ‘saçma’ iddiaları muhataplarına sormadan, hadi bunu geçtim ‘olabilirliğini’ tartmadan tartışmaya ne demeli peki” diye yazdı.