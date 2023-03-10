Muharrem İnce'den Ali Babacan'a: Bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylarını arayacağını ve emekli maaşından hesaplarına para yatıracağını duyurdu.

İnce sosyal medyadan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendisi hakkında söylediği "Bizim eskiden de bir hukukumuz yoktu" sözlerine de yanıt verdi.

Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ali Babacan'ın hakkımda söylediği 'Bizim eskiden de bir hukukumuz yok ki Sayın İnce'yle' sözü sonuna kadar doğru. Benim ne geçmişte ne de bugün bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacak."