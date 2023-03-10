İnce: Cumhurbaşkanı adayı olan herkesin hesabına para yatıracağım

2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan isimleri arayacağını ve tebrik edeceğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylarının hesaplarına emekli maaşından para yatıracağını duyurdu.

İnce'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım. Ben milletimize zarar veren siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim. Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de."