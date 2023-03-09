İYİP Sözcüsü Zorlu'dan 'Muharrem İnce' açıklaması

İYİP Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, NTV'den Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ''Genel Başkanımız da açıkladı, sayın Muharrem İnce çok tecrübeli bir siyasetçiydi. Aramızda görmekten memnuniyet duyarız ancak bu bizim verebileceğiz bir karar değil" diye yanıt verdi.

Altılı masada yaşanan krizle ilgili konuşan Zorlu "Genel Başkanımız Millet İttifakı'nın çimentosudur" ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyaretine ilişkin ise Zorlu ''CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok. AK Parti de HDP ile anayasa görüşmeleri sürecinde HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.