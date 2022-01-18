Muharrem İnce'den 'Adayınız Ekrem İmamoğlu mu?' sorusuna yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı "Ver İstanbul'u Türkiye'yi al" çağrısı tartışma konusu olmuştu.

İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği, iki ismin görüştükleri iddia edilmişti.

İnce, söz konusu iddiaların ardından Halktv'den İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt verdi:

İmamoğlu'nu desteklediğiniz iddiası doğru mu?

Yok böyle bir şey.

Görüşme olmadı mı?

Hayır, olmadı. Cumhurbaşkanı adayıyım, niye Ekrem'e destek vereyim? Ben CHP'nin çelişkilerini anlatmaya çalışıyorum. Erken seçim istiyorsun ama kurultayını erteliyorsun. Erdoğan "Kriz var, ben de seçimi erteliyorum" dese ne yapacaksın?

Karamollaoğlu, 400 bin oy almış, başrolde geziyor. Akşener, partisinden 1.5 milyon az oy almış, başrolde. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayından 4.5 milyon az oy almış, başrolde. Bana "Kenara çekil" diyorlar. Partimden 4.5 milyon fazla oy almışım. Niye çekiliyorum? Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada. Onlar kenara çekilsin.

İmamoğlu'na gelince... Başarılı bir başkan mı? Başarısız da değil, başarılı da. Kamuoyunda algısı var mı, evet var. Bir albenisi var. "İstanbul'u kaybederiz" diyorlar. "Olur" demiyorum, "olacaksa" diyorum. Tükiye'yi alacaksan İstanbul'u ver.

Millet İttifakı'na katılma arzunuz var mı?

Biz ikisini birden göndereceğiz. Cumhur'u da Millet'i de. Masaya nasıl oturacaklarını tartışıyorlar daha, bundan sonuç çıkar mı? Eninde sonunda dağılır burası. Masanın neresine kim oturacak... Bu tartışılır mı? Masanın başına CHP oturmalı. Herkese eşit oy olsun... Böyle bir şey olur mu? Bu dağılmaya mahkumdur. Masanın oturma düzeninde anlaşamayanlar tek adayda anlaşamaz.