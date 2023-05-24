Muharrem İnce MYK'yi toplayacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yarın partisinin merkez yönetim kurulunu (MYK) toplayacak.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın konuya ilişkin haberinde, "edinilen bilgilere göre İnce’nin kurmaylarının yüzde 60’ı, ikinci tur seçimlerinde 'Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapılması gerektiğinden' yana tavır sergilediği" kaydedildi.

Haberde "Yarın yapılacak MYK toplantısının ardından ise İnce’nin, 'ikna edildiği takdirde' sessizliğini bozacağı ve partisinin 'Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını açıklayabileceği' belirtiliyor" denildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre ise Memleket Partisi destek konusunda ikiye bölünmüş durumda. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’a destek ihtimalini görmeyen parti yönetiminin yarısına göre Sinan Oğan’ın açıklamasının ardından Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olunması gerekiyor. Bu görüşün aksini savunanlar ise “ilk turda yaşananları unutulmaması gerektiğini” belirterek tarafsız kalınmasını talep ediyor.

İnce'nin MYK toplantısı sonrası kararını duyurması bekleniyor.

Önceki gün Kılıçdaroğlu'na destek vereceğine yönelik iddiaların ardından sosyal medyadan hastaneden bir fotoğrafını paylaşan İnce “Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim” ifadesini kullanmıştı.