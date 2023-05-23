İnce'den 'montajlı video' açıklaması: 'Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde gösterdiği CHP'nin montajlı reklam filmine dair açıklamada bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz" dedi.

CHP'nin reklam filmine PKK'li isimlerin montajlanmasına ilişkin sosyal medya züerinden açıklamada bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz."