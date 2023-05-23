Erdoğan montajlı videoyu savunmaya devam ediyor: 'Gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü'

CHP'nin reklam filmine montajla PKK'li isimlerin eklenmiş halini 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerden önce yaptığı mitinglerde gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, montajlı videoya ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan videoya dair, "14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar.

Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, 'kana kan, intikam intikam' naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar.

'Bölücüler ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler'

Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.

Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız. CHP Genel Başkanı’nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek."