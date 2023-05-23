Kılıçdaroğlu: Sahte video üreten kişiye ne denir, sahtekar denir

CHP'nin reklam filmine yönelik montaja dair konuşan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatının bütün evresinde teröre karşı çıkan birisi için bu kadar ahlaksız, bu kadar düzeysiz bir şey nasıl yapılabilir? Sahte video üreten kişiye ne denir, sahtekar denir" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Görüşme trafiği sonlanmadı'

(Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile) Ortaklaştığımız konu Türkiye'nin bugün içinde olduğu durum. Sığınmacılar, terör, anayasanın ilk 4 ve 66. maddesi var, yolsuzluklar var.

Görüşme trafiği sonlanmadı. Diğer bileşenlerle şu konularda uzlaştık diye bir tablo yok. İttifak'ın genel başkanlarını da büyükşehir belediye başkanlarını da doğal olarak bilgilendireceğim.

Hemen oturup anlaşma yaptık değil. Görüşmeler devam ediyor. Ümit Bey ile üç kez yan yana geldim. Bugün de bir araya geldim.

Tamamen ülke çıkarları üzerine mutabakat çalışması var. Biz de onlar da gidişten rahatsızız, değişmesini istiyoruz.

Oylar bir kişiye gitmez, hedefe gider; beklenti kişiye özgü değil. O zaman insanları robot olarak düşünürsünüz. Daha önce size destek verenler sizin köleleriniz değil. Siyaseten bir kişi durduğu yeri bilmeli. Bu ahlaki bir şeydir. Sahte maskeler düştü.

'600 milletvekili götüreceğimiz tüm yasalara evet diyecek'

Birinci turda sonuç alacağımızı düşünüyorduk ama iki taraf da beklenen sonucu alamadı. Şimdi iki lider var ve tek bir oy pusulası ile seçime gideceğiz. Bu bir referandum.

Siz anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek istiyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz. Kadın haklarının kısıtlanmasını istiyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz. Sığınmacılar Türkiye'de kalsın, yenileri de gelsin diyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz.

2 yıl içinde kendi ülkelerine göndereceğim diyorsanız Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Dolar 30 liraya çıksın, fakir kitle olarak daha da büyüsün istiyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz, daha sağlıklı ekonomi politikası istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz.

Parlamentoyu ve AK Parti'yi rahatsız edecek neden kanun götürelim? Hepsi toplumun yararına olacak. Her kuruşun denetimi yapılacak, bize neden itiraz etsinler. Bu konuda hiç kimse en ufak bir endişeye kapılmasın.

600 milletvekili götüreceğimiz tüm yasalara evet diyecekler.

'Cumhurbaşkanı montaj yapamaz, montaja sığınamaz'