Erdoğan kabul etti, Kurum savundu: 'Görüntülerin gerçek olup olmadığının çok bir önemi yok'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde, CHP'nin reklam filmine montajla PKK'li isimlerin eklenmiş halini göstermesi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Görüntülerin gerçek olup olmadığının bana göre çok bir önemi yok" dedi.

Söz konusu montajlı video hakkında açıklamada bulunan Erdoğan'ın, "Gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının bir ürünü video üzerinde arsızca tepiniyorlar" sözlerinin ardından Kurum da videoya ilişkin konuştu.

Habertürk canlı yayınına katılan kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Görüntülerin gerçek olup olmadığının bana göre çok bir önemi yok. Zaten olanı biliyoruz. Tartışılacak konu ne ki?

Montajlı olup olmadığını bilmiyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle ifade etti zaten. Montajlı mıdır, değil midir bilmiyoruz.

Montajlı olduğunu tespit mi ettik, bunun montaj olduğunu, bu montajla bir stüdyoda dizayn edildiğini tespit ettik öyle mi?"