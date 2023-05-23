Erdoğan'dan 'montajlı video' açıklaması: 'Gençlerin kıvrak zekası'

CHP'nin reklam filmine montajla PKK'li isimlerin eklenmiş halini 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerden önce yaptığı mitinglerde gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televiyon yayınında söz konusu videoya dair "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayımladılar, haydi, haydi, haydi türü. Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu" demişti.

Görüntülerin montaj olduğunu kabul ettikten sonra ilk defa konuşan Erdoğan, videoyu "gençlerin kıvrak zekası" olarak nitelendirdi.

Erdoğan, Sivas'ta düzenlediği mitingte, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının bir ürünü video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Bu terör elebaşları seçim sonrasında bu zaata verdikleri desteği açıkça devam ettirdi."