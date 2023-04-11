Muharrem İnce: Millet İttifakı kurulurken davet edilmedik, yok sayıldık

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin seçim listelerine ve Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'a konuşan İnce, Meclis’te "iki tane AKP olacağını" söyleyerek "Ali Babacan, Sadullah Ergin, Davutoğlu 2017 referandumunda 'evet' oyu kullandılar. Erdoğan bunları kandırmıştı. Şimdi CHP listelerindeler. Erdoğan tekrar kandırırsa ne olacak?" diye sordu.

'29 Mart’tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu’yla hiçbir görüşmem olmadı'

29 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan İnce, şunları kaydetti:

"29 Mart’tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu’yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı."