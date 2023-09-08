Muharrem İnce: Meral Akşener’le ortak bir yanımız var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce önceki gün İYİP Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.

tv100'de Erdoğan Aktaş'ın konuğu olan İnce, Akşener ile görüşmesiyle ilgili "Sayın Meral Akşener’le ortak bir yanımız var, önce onu linç ettiler sonra beni linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler. Sayın Akşener'e haksızlık yapanlarla bana iftira atanlar aynı kişiler. Bunları konuştuk, ‘Tekrar görüşürüz’ dedik. Olay bundan ibaret" dedi.

Aktaş'ın "Yerel seçimle ilgili iş birliği konuşması oldu mu?" sorusu üzerine İnce, "İşbirliği konuşması olmadı ama kaygılarımı ilettim. 2019’da İmamoğlu’nun şansı bugünle kıyasladığımızda daha fazlaydı. Halbuki şimdi fazla olması lazım. Ama bence 2019’daki şansı daha fazlaydı. Bu kaygılarımı dile getirdim. Amacım burada bir eleştiri yapmak değil" ifadelerini kullandı.