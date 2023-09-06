Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener İYİP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İnce’yi İYİP Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından İnce ile Akşener herhangi bir açıklama yapmadı.

Akşener, görüşme sonrası İnce'yi genel merkezden uğurlarken ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

İYİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" denildi.

Muharrem İnce, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.