Muharrem İnce ittifaktan WhatsApp grubuna gönderdiği mesajla ayrılmış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ittifaktan ayrıldığını açıklamıştı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İnce, 4 partinin genel başkanının bulunduğu WhatsApp grubuna “Ben artık devam etmeyeceğim” içerikli bir mesaj gönderdi. Böylece görüşmeler tamamlanmadan İnce ittifaktan ayrılmış oldu.

Ne olmuştu?

İnce'nin ittifaktan ayrılmasının ardından Özdağ kendisine yöneltilen İnce ile ilgili sorulara "O kendisini aday olarak görüyor ama halk yoğun bir şekilde Mansur Yavaş ismini talep ediyor, ben Mansur Yavaş’a çağrı yaptığım zaman Muharrem İnce”nin böyle bir tepki verebileceğini tahmin ettim" diye yanıt vermişti

İnce ise “Bir ittifak kurmadık” derken Özdağ’ın ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik çağrısına işaret ederek, “Ben kimsenin yedek adayı değilim. Konuştum, aradım, nezaketsiz bulduğumu söyledim. Özdağ bir partinin genel başkanı, ben de. Mansur Yavaş da bir başka partinin belediye başkanı. Bunu siyasi nezaketsizlik olarak görürüm” ifadelerini kullanmıştı.