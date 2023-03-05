Bir ittifak daha dağıldı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtmasının ardından bir ayrılık da henüz adı konulmamış olan Zafer Partisi ve Memleket Partisi ittifakından geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını açıkladı.

Mansur Yavaş'ı göreve çağırınca

Özdağ, katıldığı bir TV programında İnce'nin kurmayı düşündükleri ittifaktan ayrıldığını belirtti. Özdağ, bunun nedeni olarak ise kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırması olduğunu söyledi. Özdağ, İnce'nin bu tavrını yanlış bulduğunu söylerken böyle bir şeyi beklediğini de itiraf etti.

İnce'den yanıt

Öte yandan İnce de Özdağ'a bir cevap verdi. Özdağ'la telefonda görüştüğünü ifade eden İnce, yaptığı çağrıyı nezaketsiz bulduğunu dile getirdi.

'Belediyeye iş başvurusunda bulunmadım ki'

İnce şunları söyledi:

"Aradım nezaketsiz bulduğumu söyledim. Beni ve Meral Akşener'i de Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne davet ediyor. Ben belediyeye iş başvurusunda bulunmadım ki geleyim. Kendisi de bir partinin lideri ben de öyleyim. Özdağ'ın başka bir partinin belediye başkanına böyle çağrıda bulunmasını nezaketsizlik olarak görüyorum. Ben kimsenin yedek adayı değilim."