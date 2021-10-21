Muharrem İnce ittifaka katılma koşullarını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe başkanlıklarını açmak için geldiği Balıkesir’de konuştu. İnce, burada ittifak gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "'İttifak yapmaz mısın?' Yaparız kardeşim; seçime kalır 3 ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz. 'Biz de varız ittifaka' deriz" dedi.

'Partiler amcaoğlu, dayıoğlu gibi oldu'

“İttifaklar ortada, seçim yokken 5 yıl sonrası için ittifak yapılmaz. O zaman birleştirsinler bu partiyi daha iyi. Sanki şey gibi; amcaoğlu, dayıoğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle bir şey olabilir mi, böyle parti olur mu? Birleştirin, elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok, siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler Erdoğan’ı dövecekler, yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu?" diyen İnce, "Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti tek başına çıkar, ben hazırım der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım hazır der. Biz Türkiye’yi yönetmeye hazırız. Türkiye’de örgütleniyoruz. 54 ilde kurduk, herhalde bu hafta 55’inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz, hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.

İnce, "İttifak yapmaz mısınız? Yaparız kardeşim. Seçime kalır üç ay, bakarız durumumuza 50 artı 1 alamıyoruz, biz de varız ittifakta deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız. Ama ittifak o zaman olur. Haftada bir gün bir araya geliyorlar. Birleştirin partileri 'İyi Halk Partisi' deyin, 'Milliyetçi Kalkınma Partisi' deyin. Hatta 10-15 tanesinin baş harflerini koyun, birleştirin böyle yapın. Hani bu sistem koalisyonları bitirecekti? Başkanlık sistemini getirirken millete koalisyonları bitireceğiz dediler. Koalisyonlar seçimden sonra oluyordu, şimdi seçimden önce oluyor. Biz tabii ki bir ittifakın içinde yer alırız. Bu iktidarı gönderecek bir ittifakın içinde yer alırız. Ama bunu seçim döneminde konuşuruz. Biz şu anda son ana kadar tek başına iktidar olacakmış gibi, 50 artı 1 alacakmış gibi çalışacağız” diye konuştu. (İHA)