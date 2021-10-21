İmamoğlu'ndan 'izin' doğrulaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Mecidiyeköy Meydanı’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de eşlik etti.

Daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisinin şehir gezilerini eleştirerek “Görev sahası İstanbul'la sınırlı bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir, neyin hazırlığı içindedir" demesine yanıt verdi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsun. Benim de kurumuma, İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane’de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı (İSTAÇ'ın genel müdürü Mustafa Canlı’dan söz ediyor). Benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, genel başkan bana bir tebrik telefonu açsaydı mutlu olurdum. Bu bilgiyi, bu detayı kendilerine ulaştırayım. Bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim Genel Başkan’ımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir."

Kılıçdaroğlu'nun 'izin' sözlerini doğruladı

İmamoğlu’na CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ziyaretler için benden izin aldı” şeklindeki sözleri de soruldu.

Kılıçdaroğlu’ndan izin aldığını doğrulayan İmamoğlu, “Bizim parti terbiyemiz böyle. Genel başkanımızla ilçe başkanı olduğum günlerden beri, yaklaşık 11 yıldır kurumsal ahlaka uygun ve organik bir ilişkimiz var. Bunu kıskandıklarını anlıyorum. Ama bu duygu ve bu ilişki bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla ben bundan çok mutluyum, çok gururluyum” şeklinde konuştu.