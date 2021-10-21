Kılıçdaroğlu: İktidar olunca bayrağımızı Süleyman Şah Türbesi'ne götüreceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta "Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda açıklamalar yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Bugün Merkez Bankası'nın bürokratları faiz kararını verecek. Bütün namuslu bürokratlara sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın, birilerinden talimat almayın. Birilerinin isteği ile karar vermeyin. Eğitiminizle, bilginizle karar verin. Her birimizin içi kan ağlıyor" dedi.
"İktidar olacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "İlk bir haftada çiftçinin aldığı kredinin faizini sileceğiz. Ana parayı takside bağlayacağız. Devlet tefecilik yapar mı? Çiftçileri perişan etmemiz lazım. Bütün bölgelerle, bütün ülkelerle barışı sağlayacağız. Türkiye gücünü ekonomik olarak olarak göstermelidir" şeklinde konuştu.
'Muhtarları Türkiye'nin temel taşı yapacağız'
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: