Kılıçdaroğlu: İktidar olunca bayrağımızı Süleyman Şah Türbesi'ne götüreceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta "Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Bugün Merkez Bankası'nın bürokratları faiz kararını verecek. Bütün namuslu bürokratlara sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın, birilerinden talimat almayın. Birilerinin isteği ile karar vermeyin. Eğitiminizle, bilginizle karar verin. Her birimizin içi kan ağlıyor" dedi.

"İktidar olacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "İlk bir haftada çiftçinin aldığı kredinin faizini sileceğiz. Ana parayı takside bağlayacağız. Devlet tefecilik yapar mı? Çiftçileri perişan etmemiz lazım. Bütün bölgelerle, bütün ülkelerle barışı sağlayacağız. Türkiye gücünü ekonomik olarak olarak göstermelidir" şeklinde konuştu.

'Muhtarları Türkiye'nin temel taşı yapacağız'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Niye muhtarlık temel kanunu yok? İktidara ne kadar hazır olduğumuzu bilmeniz için söyledim. 105 maddeden oluşan muhtarlık kanunu temel taslağı hazırladık. Muhtarlık derneklerine gönderdik, 'Hatamız eksiğimiz olabilir bakın bize bildirin' dedik. Muhtarları Türkiye'nin temel taşı yapacağız.

İlk 1 hafta esnafın kooperatiflerden aldığı kredilerin faizini de sileceğiz. Esnafın stopajı var, kirası var. Bu yükü kaldıracağız. Şehit aileleri için toplanan paraya çöktüler. Onları ilk bir hafta içinde iade edeceğiz.

'1 hafta içinde şanlı bayrağımızı Süleyman Şah Türbesi'ne götüreceğim'

İktidar gelince 1 hafta içinde şanlı bayrağımızı Süleyman Şah Türbesi'ne götüreceğim. Orada dalgalanacak.

En geç 2 yıl içinde mültecileri kendi ülkelerine göndereceğim. Mültecilere nasıl göndereceğimi anlattım. Onlar da bu şartlar olsun kendi toprağımıza gideriz dediler. Irkçılık yapmayacağız. Huzur içinde kendi ülkelerine gitmeleri lazım.

6 ay içinde bu memleketin nasıl kalkındığını, vatandaşların hangi kimlikten olursa olsun asıl kucaklaştığını göreceksiniz."