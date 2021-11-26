Muharrem İnce ittifak için tarih verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi.

Burada gazetecilerin erken seçimle ilgili soruları yanıtlayan İnce, “Biz kurultayımızı yaptık, seçime hazırız, hodri meydan diyoruz. Ama ben teknik olarak erken seçimin yapılmayacağını düşünüyorum. Seçim yasası geçmedi ve üzerinden bir yıl geçecek. Bizim üç tane milletvekilimiz var. Şimdilik üç milletvekilimiz var, seçimden sonra inşallah birinci parti olacağız. Eğer üç milletvekili ne yapar diyorsanız, buyurun hemen seçimi yapalım” dedi.

İttifak iddialarını da değerlendiren İnce, “Ortada seçim yokken biz ittifak konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Partiler kapansın o zaman aynı binada yaşasınlar. Biz Memleket Partisi olarak tek başımıza iktidar olmak için çalışacağız. Ama seçime 3 ay kala bakarız, bu iktidarı göndermek, Türkiye’nin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yaparız” diye konuştu. (İHA)