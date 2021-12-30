Muharrem İnce 'iktidar seçim planlıyor' dedi, tarihi açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, erken seçim tartışmalarına dair açıklamada bulundu.

"Benim tahminim, iktidar 26 Haziran’da seçim yapmayı planlıyor. Nereden çıkardınız bunu derseniz, sınavların tarihlerini değiştirdi. 26 Haziran’ı boş bıraktı" diyen İnce, "Eğer öyle olacaksa hem şimdi bir hazine yardımı alacaklar, hem de seçim parası alacaklar. İki kere, bu yazıktır günahtır. Bu hazine yardımı ve seçim paralarından vazgeçip, bunu millete verip, eşit şartlarda rekabet etmeliyiz. Bu mülakat sistemiyle gençlerin içini acıtanlara, bu çocuklara haksızlık yapanlara, bu çocukları eleyenlere de Allah da sizin belanızı versin” ifadesini kullandı.