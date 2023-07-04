'Muharrem İnce ikinci iddianame sonrası çok sert bir açıklama yapacak'

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Muharrem İnce'nin yeni iddianame sonrası sert bir açıklama yapacağı bilgisini aktardı.

Erkin, bugünkü yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Peki; Memleket Partisi lideri neden suskun?

15 Haziran'da sosyal medyada yaptığı bir paylaşım var sonrası sessizlik! Bu durumu İnce'nin yakın çevresine sorduğumda “İkinci iddianameyi bekleyin. Muharrem Başkan iddianame hazırlansın çok sert bir açıklama yapacak” bilgisini verdi.

Şaşırdım!

Çünkü… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddiaları üzerine soruşturma başlatmış, 5 sanık hakkında 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı. 24 Haziran'da hazırlanan ve Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre, Mehmet G., Ozan Özgür D., Salim Faruk K., Soner Hakkı Ç. ve Yusuf T. şüpheli olarak yer aldı. İddianameye göre, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023'te, “45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim” diye paylaşım yapıldı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu eylemin seçim sürecinde bir cumhurbaşkanı adayını olumsuz yönde etkilemek üzere Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) toplu halde işlenmiş olabileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve delillerin bulunduğu kaydedildi. İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için sosyal medya üzerinden belirli merkezlerden toplu şekilde hareket edildiğinin altı çizilerek, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği vurgulandı. Sanıkların, müşteki İnce'nin yüz kısmı montajlanmak suretiyle oluşturulan sahte pornografik videoyu paylaştıkları sosyal medya hesaplarına ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, bu kişiler hakkında “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” ile “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Peki Muharrem İnce'nin iddialarıyla ilgili ikinci iddianamede ne var? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı “terör suçu” üzerinden değerlendirdiği bilgisi var ve bu iddianame sonrasında İnce kamuoyu önüne çıkacak ve konuşacak."