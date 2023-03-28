Muharrem İnce: İki turlu seçimde oy bölünmesi sorun olmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gazeteci Deniz Zeyrek'in köşe yazısına yanıt verdi.

Twitter'dan yayınladığı metinde Zeyrek'in "İnce'nin alacağı oylar, kendisini ikinci tura taşımayacağı gibi muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi birinci turda kazanma ihtimaline darbe vurabilir. (Erdoğan'ın ekibi işte bu yüzden İnce aday olsun ve yüzde 3'ten fazla oy alabilsin diye gece gündüz dua ediyor.)" ifadelerini eleştiren İnce, "Oyumunuz yarısı Cumhur İttifakı'ndan" iddiasını dile getirdi.

İnce, "Türk solunda 1994 Belediye seçimlerinden kalma bölünme travmasını yazınızda işlemişsiniz. Tek turlu seçimlerle iki turlu seçimler arasındaki farkı gözden kaçırdığınızı düşünüyorum. Tek turlu seçimde oy bölünmesi sorundur ama iki turlu seçimde sorun olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turludur ve ikinci turda en fazla oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilir. Tek aday olarak girdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında seçimi alabileceğine ve dolayısıyla oyları böldüğüme inanmıyorum" ifadelerini kullandı.