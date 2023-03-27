Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını başlattı: 'Sana söz yine baharlar gelecek'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını resmen başlattı. Kılıçdaroğlu 'Sana söz yine baharlar gelecek' başlıklı bir video paylaştı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "#SanaSöz yine baharlar gelecek…" başlığı ile video paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasının resmi başlangıcı olarak duyurulan videoda Levent Yüksel'in 'Tuana' şarkısı kullanıldı.

Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen; en güzel şarkıları bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocukların gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz, yine baharlar gelecek."

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