Muharrem İnce hükümeti desteklediği konuyu açıkladı

Katıldığı bir programda "Mavi Vatan" tartışmaları ve Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili konuşan Muharrem İnce, "Hükümetin Mavi Vatan tezini destekliyoruz. Antalya'nın ve Akdeniz'in güvenliği Mavi Vatanı gerçekleştirmeye bağlıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisini Atatürk'ün kurduğunu ancak şimdiki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını söyleyen İnce, "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var. Birileri çıkıp ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım diyor. Sen kimsin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun" diye konuştu.

“Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor” diyen İnce, “Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz" ifadesini kullandı.