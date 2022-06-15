Demirtaş'tan 'Erdoğan aday olmayacak' iddiası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, T24'te kaleme aldığı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde adaylığına ilişkin bir iddiada bulundu.

Erdoğan'ın aslında aday olmayacağını öne süren Demirtaş'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Aslında Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama 'Korktu da adaylıktan çekildi' dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı. Adaylığını, seçime üç ay kala açıklasaydı geri çekilemezdi. Oysa şimdi, sağlık gerekçeleri veya benzeri bir bahaneyle çekilip yerine başka birini aday gösterme olanağını yakalamış oldu.

'Aslında sağlık sorunu olmasa bakın, kendisi zaten adaylığını ilan etmişti. Korkmadı, çekinmedi' dedirtmek istiyor ki böylece yeni adayın arkasında durabilsin ve seçmenlerini o adaya yönlendirebilsin. Yoksa emin olun, kendisi böylesine sönük bir adaylık ilanına razı olmazdı. 'Adayım' demiş oldu ama seçmenlerine aşırı bir heyecan vermemeye de özen gösterdi.

Bu şekilde yaparak seçmenlerini Cumhur İttifakı’nın asıl adayına motive etmekte zorlanmayacağını düşündü. Bence Erdoğan, kendi devrinin kapandığını, bu iddiasız adaylık ilanıyla kabul etmiş oldu."