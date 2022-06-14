Erdoğan: Önümüzdeki yıl doğalgaz çıkarmaya başlayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusunun hizmete girdiği törende konuşma yaptı. Erdoğan, gönderilen uydularla birlikte internet hızındaki sorunların azalacağını belirtirken, Türkiye'nin uzayda 10 uydusu olduğunu açıkladı. Erdoğan, dün devreye alınan Abdülhamit Han Sondaj Gemisi ile ilgili de açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Önümüzdeki yıl doğalgazı da çıkarmaya başlayacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: