Erdoğan: Önümüzdeki yıl doğalgaz çıkarmaya başlayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusunun hizmete girdiği törende konuşma yaptı. Erdoğan, gönderilen uydularla birlikte internet hızındaki sorunların azalacağını belirtirken, Türkiye'nin uzayda 10 uydusu olduğunu açıkladı. Erdoğan, dün devreye alınan Abdülhamit Han Sondaj Gemisi ile ilgili de açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Önümüzdeki yıl doğalgazı da çıkarmaya başlayacağız" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE’yi 2023’ün Ocak ayında Türksat 6A’yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya fırlatıyoruz
- Uzaydaki uydu sayımız 10'a yükseldi, 10'a.
- Uzaydaki çıkarlarımızı da savunmak bizim namus borcumuzdur
- İnternet hızı problemleri ortadan kalkacak.
- Fiber internet altyapısının önündeki engelleri kaldıracağız. Ülkemiz 5G'ye hazır olacak
- Dün devreye aldığımız Abdülhamit Han sondaj gemisiyle iletişim kuruyoruz. Sondaj gemisi nerede?
- Geldiğimizde bizim ne sismik araştırma gemimiz, ne de sondaj gemimiz vardı. Kiralama ile bu işleri yapıyorduk
- Ama şimdi 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz var.
- Denizlerin dibinde araştırmalarımızı kendimiz yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl doğalgazı da çıkarmaya başlayacağız.