Muharrem İnce gazetecilerle yaşadığı gerilimi anlattı: 'Ben senin kardeşin değilim'

Nevşin Mengü, İsmail Saymaz ve Fatih Portakal'ın kişisel sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Küslük ve kıssadan hisse" başlıklı yazısında, İnce'nin kendisini arayarak yaşanan süreci anlattığını aktardı.

Altaylı'nın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Muharrem İnce aradı. Hangi gazeteciye niye küsmüş anlattı.

'Nevşin Mengü. Bir şey yazmış aradım. Yazdığının doğru olmadığını, böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim.

‘Yazarım kardeşim’ dedi.

'Ben senin kardeşin değilim. Babanın arkadaşıyım' dedim Telefonu suratıma kapattı. Ben Nevşin Mengü’den 20 yaş büyüğüm. Bu yaptığı terbiyesizlikti. 'Kardeşim' diyen ve böyle konuşamayacağını söyleyen birinin suratına telefon kapatanla siz olsanız bir daha konuşur musunuz!

'Her çağrıldığım programa konuk olmak zorunda mıyız?'

Fatih Portakal ile aslında bir sorun yaşamadık. Bir konu ile ilgili aradı konuştuk. Sonra programına davet etti. Sosyal medyada yayın yaptığı bir program. Katılmayacağımı söyledim. Kızdı. 'Her çağrıldığım programa konuk olmak zorunda mıyız?' dedim.

Bir daha da konuşmadık.

İsmail Saymaz’ı ise bir partinin gazetecisi olarak görüyorum. CHP sözcüsü gibi. Her şeyi CHP adına yapıyor. CHP kulislerinde dolaşıyor. Bu kadar partili olduğunuz zaman gazeteci olmuyor siyasi taraf oluyorsunuz. Aramızdaki sorun bu. Kendisi CHP basın sözcüsü olduğu için onunla işim olmaz.'

'Eleştiriye açığım. Cumhurbaşkanı seçilirsem de açık olacağım. Siz inşallah Cumhurbaşkanı olduğum zaman da, boş beleş birini Cumhurbaşkanı seçtik diye yazacak kadar özgür olacaksınız. Tüm gazeteciler özgür olacak' dedi.

Güldüm. Kapattık."