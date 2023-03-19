İnce'den Akşener'in davetine ret: 'İktidarı da muhalefeti de göndereceğiz'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na gayriresmi davete olumsuz yanıt verdi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi Millet İttifakı içerisinde görmek istediğini söyledi.

Akşener, ittifakın genişlemesi için Altılı Masa'daki diğer liderlere işaret ederken, davete yanıt iki saat içerisinde geldi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu iktidarı da bu muhalefeti de göndereceğiz" sözleri ile Millet İttifakı'na kapıyı kapattı.

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