İnce'den Akşener'in davetine ret: 'İktidarı da muhalefeti de göndereceğiz'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi Millet İttifakı içerisinde görmek istediğini söyledi.
Akşener, ittifakın genişlemesi için Altılı Masa'daki diğer liderlere işaret ederken, davete yanıt iki saat içerisinde geldi.
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu iktidarı da bu muhalefeti de göndereceğiz" sözleri ile Millet İttifakı'na kapıyı kapattı.
Aynı aktörler, aynı oyunlar, aynı beceriksizler; Erdoğan’ı kazandırmak üzere bir araya gelmiş.— Muharrem İNCE (@vekilince) March 18, 2023
Yakında başlıyoruz, halkımız tüm gerçekleri duyacak ve biz bu oyunu bozacağız.
Bu iktidarı da bu muhalefeti de göndereceğiz.
Birlikte başaracağız!