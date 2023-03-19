İnce'den Akşener'in davetine ret: 'İktidarı da muhalefeti de göndereceğiz'

Aynı aktörler, aynı oyunlar, aynı beceriksizler; Erdoğan’ı kazandırmak üzere bir araya gelmiş.

Yakında başlıyoruz, halkımız tüm gerçekleri duyacak ve biz bu oyunu bozacağız.

Bu iktidarı da bu muhalefeti de göndereceğiz.

Birlikte başaracağız!