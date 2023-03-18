Akşener: 'Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık krizinde yaşananların perde arkasını anlattı.

tv100 ekranlarında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olması hakkında "İki belediye başkanını koşu partneri olarak masaya ben getirmiş oldum ama bunlar CHP’yle anlaşarak oldu. Pazar gecesi ‘2 gün ertelesek sonra konuşsak’ dedim. Mansur Bey ‘Heyecanı ortadan kaldırmayalım, siz bunu hızlandırma konusunda bize yardımcı olun’ dedi" ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu ile pazarlık yapmadım'

Akşener, "2021 yılında cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat ettim. Başbakanlığa adayım ama bunu da pazarlık konusu asla yapmadığımı defalarca söyledim. Partim birinci parti çıkmalıdır ve çıktığı takdirde ben başbakan olacağım. Çıkmadığı takdirde olamazsın. Biz seçmene kendimizi doğru tanıtabilirsek birinci parti çıkarız. Çıkamadığımız zaman sayın Kılıçdaroğlu ve başka bir kişiyle herhangi bir pazarlık yapmadım. Bunu da defalarca söyledim. Cumhurbaşkanlığının önde olduğu bir seçim" diye konuştu.

'Linç yedim'

Adaylık krizi süresince kendisine yöneltilen eleştirileri değerlendiren Akşener, "Tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü" ifadelerini kullandı. Akşener, "Kırgın mısınız" sorusuna ise "Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyaretine ilişkin Akşener, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu sadece HDP’yi değil bütün siyasi partileri dolaşıyor. Onun için o görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok. Ama şöyle bir durum var: HDP bir dönemde AKP'nin partneriydi. Onun karşılığı olarak ben MHP'liydim o zaman bizle ilgili kötü bir Türk Milliyetçiliği tarifi vardı. Sonra 'Seni başkan yaptırmayacağız ile' süreç başka bir yere evrildi.

Ekmeleddin İslamoğlu daha sonra MHP'den milletvekili aday oldu. 2014'den sonra HDP'nin partnerliği devam etti. Daha sonra papaz olma durumu oldu. Sonuçta HDP, başkaları üzerinde sopa olarak kullanılan bir aparat haline getirildi AKP tarafından.

Bu ülkede oyunu çeşitli partilere oy veren Kürtler var. 31 Mart'tan beri bir çirkinlik yaşanıyor bu ülkede. İpin ucu kaçtı bu ülkede. Bir oy için Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyacaksınız, bir yandan da İYİ Parti'nin CHP'nin Kürt Meclis üyelerini kimlikleri ile ifşa edildi."

Muharrem İnce'nin adaylığı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Sayın İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim ama benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme hakkım yok" diye konuştu.

'360-400 vekil alabileceğimize inanıyorum'

Seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Oransal olarak bir şey diyemeyeceğim ama 1. turda cumhurbaşkanlığını alabileceğimize inanıyorum. Hayalim, iddiam 400 elbette ama 360’la 400 vekil alabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.