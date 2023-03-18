Deva'dan Yavaş'a 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' yanıtı: 'Önerisi varsa masaya getirebilir'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Altılı Masa'daki liderlerin milletvekili olması ve partilerinin başında durması gerektiği yönündeki açıklamasına Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den yanıt geldi.

T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan Şahin, “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı altı liderin imzasıyla karara bağlandı, herkesin bu karara uygun hareket etmesi gerekir. Sayın Mansur Yavaş’ın bir önerisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu aracılığıyla elbette masaya getirebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Mansur Yavaş, sadece kendisi ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını önerdiğini dile getirerek, “Bunu Sayın Genel Başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" ifadelerini kullanmıştı.

Şahin, “Parti liderlerinin milletvekili olması ile ilgili teklifi yapacak olan da yine parti liderleridir. Masaya ne getirilmişse o değerlendirilmiştir. İstişare, mutabakat ve müzakere ile cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili konu da altı liderin imzasıyla mutabakata bağlanmıştır. Herkesin o mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde imzaya aykırı hareket edilmiş olur ve bu da hiçbir liderden beklenemez" diyerek masayı işaret etti.

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Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve belediye başkanlığının aynı anda yürütülebilmesi tartışmasına da değinen İdris Şahin, “Aynı anda yürütebilmek anayasal olarak mümkün değil” dedi.

Söz konusu tartışmaya ilişkin Yavaş, “Sayın Binali Yıldırım için aynı fikri önerenler, İBB Başkanı olunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyenler şimdi olmaz diyorlar. Hocaların hocası Ergun Özbudun. Dün yaptığı açıklamada bunun gayet mümkün olduğunu açıkladı. İki görev bir arada yürütülebilir" açıklamasında bulunmuştu.