'Muharrem İnce çok gergindi, ara verdiğimizde uyarmak zorunda kaldım'

YouTube programcısı Oğuzhan Uğur, Babala TV'de cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırladığı programla ilgili olarak, "Çok sinirliydi. Gerginliği izleyenlere de geçti. Ara verdiğimizde tavrının doğru olmadığı konusunda kendisini kibarca uyarmak zorunda kaldım. Hiç böyle bir şey yaşamamıştık" dedi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un konuğu olan ve seyircilere gösterdiği tepkilerle gündeme gelen İnce ve Uğur ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Altaylı, "İnce: 'Çok iyiydim', Oğuzhan Uğur: 'Çok gergindi" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce’nin Babala TV’de Oğuzhan Uğur yönetiminde katıldığı programın İnce’nin oy kaybına neden olduğu ve İnce’nin her çıktığı programda biraz daha gerilediğini yazınca Muharrem Bey hemen aradı haliyle.

'Programın tamamını izlemeden karar vermeyin, çok yanılırsınız' dedi. Son derece iyi bir performans sergilediğinden, program yayınlanınca oylarının yükseleceğinden çok emindi. Aradığında Rize’de idi. Sokaklardan fotoğraflar yolladı, 'Erdoğan’ın memleketinde bu ilgiyi başka kim görebilir' dedi. Ardından geçtiği Trabzon’da da aynı ilginin sürdüğünü anlatan başka fotoğraflar yolladı. Özgüven patlamasındaydı.

'7 saat süren yayını milyonlar izleyecek ve hiç de yazıldığı gibi olmadığını herkes görecek' dedi.

'AK Parti’yi değil, CHP’yi rakip görüyor'

Sonra televizyonda konuştuğumuz iddiaya girmeyi önerdi. 'Çöktüysem 2-3 puan alırım. Çökmediysem 10, 15 hatta 20' dedi. Benim fikrimi sordu. Ben de 8 ve üzeri oyun başarı olacağını ama onu kurtarmayacağını söyledim.

'İddiaya varım çok çok üzerinde oy alacağım' dedi. 'Onlar 17 parti, 11 büyükşehir, Halk TV, Krt, Tele 1. Ben tek başıma' dedi. Çok açık biçimde AK Parti’yi değil, CHP’yi rakip görüyordu.

İkinci tura kalmasının mümkün olmadığını söyledim. Onun farkında idi. 'Onu söylemiyorum zaten' dedi. Takım elbisesine iddiaya girdik.

'Çok gergin, çok sinirliydi'

Sonra Oğuzhan Uğur’la konuştuk.

'Çok gergin, çok sinirliydi' dedi.

'Ben orada yokmuşum gibi davrandı. Doğrudan izleyici ile konuştu ve sinirlendi. Gerginliği izleyenlere de geçti. Ara verdiğimizde hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Bu tavrının doğru olmadığı konusunda kendisini kibarca uyarmak zorunda kaldım. Bunca program yaptık hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Ben Muharrem Bey’in bu kadar gergin ve hatta sinirli olmasına anlam veremedim' dedi.

Sonra da şunu söyledi, 'Programdan sonra bir daha bize kimse gelmez diye düşündüm. Ama ilginçtir. Hem DEVA, hem CHP’den arandık. Büyük ihtimalle bu iki partinin liderleri de gelecek' dedi."