Muharrem İnce 'çekilecek' iddialarını yanıtladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı programda "Adaylıktan çekilecek misiniz" sorusuna tepki gösterdi.

Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında bilim insanlarıyla birlikte yaptığı çalışmalar sonucu öngörülerinin çıktığını ifade eden İnce, su krizinin terörden daha büyük bela olduğunu dile getirdi.

İnce "Adaylıktan çekilecek misiniz" sorusunun yöneltilmesine tepki gösterdi ve şöyle konuştu:

"Bu soruyu saygısızca buluyorum. Bunu ben saygısızlık olarak görüyorum, soru olarak almıyorum. Demokratik hakkımı kullanmayacak mıyım? İlkokul çocuğuna bile 4 seçenek sunuyorlar. Böyle bir demokrasi olabilir mi? Neden çekileyim? Çekilince oylar oraya mı akacak? Siyaset ikna işi değil midir? Bunu çok sağlıksız bir yol olarak görüyorum."