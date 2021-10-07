Muharrem İnce: Çatı aday katılımı düşürür, her parti kendi adayını göstermeli

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Matematik bilen insanlar, çatı aday formülüne yanaşmazlar. Çatı aday formülü, katılımı düşürür. Her parti kendi adayını göstermelidir' dedi.

Haber Merkezi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın’da katıldığı partisinin il başkanlığı binasının açılışında açıklamalarda bulundu.

İnce, şunları kaydetti:

"Matematik bilen insanlar, çatı aday formülüne yanaşmazlar. Çatı aday formülü, katılımı düşürür. Her parti kendi adayını göstermelidir. Burada da aday olması gerekenler partilerin genel başkanlarıdır. Bizim partimizde nasıl olacak, sorarsanız; biz partimize kayıtlı üyelerin önüne sandığı koyacağız. Ben aday olacak mıyım? Evet olacağım ama partiden başka bir arkadaşımız da aday olabilir. Üyelerimizin önüne sandığı koyacağız, üyeler kimi aday gösteriyorsa o bizim adayımız olacak."

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