Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın’da katıldığı partisinin il başkanlığı binasının açılışında açıklamalarda bulundu.
İnce, şunları kaydetti:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Alpaslan Savaş
Muharrem İnce: Çatı aday katılımı düşürür, her parti kendi adayını göstermeli
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Matematik bilen insanlar, çatı aday formülüne yanaşmazlar. Çatı aday formülü, katılımı düşürür. Her parti kendi adayını göstermelidir' dedi.
Haber Merkezi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın’da katıldığı partisinin il başkanlığı binasının açılışında açıklamalarda bulundu.
İnce, şunları kaydetti: